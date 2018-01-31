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Kara sevda

Kara sevda
Hayvansever Özge Özpirinçci, önceki gün "Kara kedi uğursuzlukluktur" batıl inancına inat bir paylaşım yaptı. Köpek, keçi ve eşek besleyen ünlü oyuncunun bir de simsiyah tüyleri olan kedisi var. "Kızım" diye sevdiği kedisiyle sevgilisi Burak Yamantürk'e poz veren Özpirinçci'nin bu karesi binlerce beğeni aldı.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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