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Kaderleri ortak

Aniston gibi Enver de diskleksi hastalığıyla mücadele edip başarılı bir oyuncu oldu.

Kaderleri ortak
Hollywood'un ünlü yıldızı Jennifer Aniston, yıllardır mücadele ettiği disleksi hastalığıyla ilgili çok samimi açıklamalar yaptı. Hastalığı nedeniyle okuma gibi konularda zorluk yaşadığını söyleyen 48 yaşındaki yıldız, "Oyunculuğa ilk başladığımda kimse bunu başaramayacağımı söyledi ama şimdi 33 tane ödülüm var" dedi.


ABD'li yıldızın bu açıklaması ise akılları Aslı Enver'i getirdi. Türkiye'nin en gözde ve başarılı oyuncuları arasında yer alan 33 yaşındaki Enver de tıpkı Jennifer Aniston gibi diskleksi hastası... Özellikle anneannesinin desteğiyle bu hastalıkla mücadele etmeyi başaran , bu nedenle halen senaryoların altını çizerek çalışıyor...
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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