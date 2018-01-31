ABD'li yıldızın bu açıklaması ise akılları Aslı Enver'i getirdi. Türkiye'nin en gözde ve başarılı oyuncuları arasında yer alan 33 yaşındaki Enver de tıpkı Jennifer Aniston gibi diskleksi hastası... Özellikle anneannesinin desteğiyle bu hastalıkla mücadele etmeyi başaran Aslı Enver, bu nedenle halen senaryoların altını çizerek çalışıyor...
Kaderleri ortak
Aniston gibi Enver de diskleksi hastalığıyla mücadele edip başarılı bir oyuncu oldu.
ABD'li yıldızın bu açıklaması ise akılları Aslı Enver'i getirdi. Türkiye'nin en gözde ve başarılı oyuncuları arasında yer alan 33 yaşındaki Enver de tıpkı Jennifer Aniston gibi diskleksi hastası... Özellikle anneannesinin desteğiyle bu hastalıkla mücadele etmeyi başaran Aslı Enver, bu nedenle halen senaryoların altını çizerek çalışıyor...
Etiketler: Jennifer Aniston , Aslı Enver
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Gazete
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