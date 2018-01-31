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Bravo Engin

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı , yoğun temposundan fırsat bulur bulmaz lı hayranının yanına koştu

Bravo Engin
Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan alkışlanacak hareket. Geçtiğimiz günlerde rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin setini ziyaret eden lösemili bir hayranına kostümünü hediye eden oyuncu, yine minik bir sevenini mutlu etti.

Düzyatan, önceki gün Ankara Keçiören'de oturan bedensel engelli hayranına sürpriz ziyarette bulundu. Ünlü oyuncuyu karşısında gören Ahmet Ateş, çok mutlu oldu.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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