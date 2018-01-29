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Uyumlu çift

Uyumlu çift
Yeni filmi 'Can Feda'nın çalışmalarını sürdüren Burak Özçivit, önceki akşam eşi 'le gezmelerdeydi. Levent'te araçlarının içinde görüntülenen ikilinin şapkalı hali, "Aşklarındaki uyum stillerine de yansımış" dedirtti.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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