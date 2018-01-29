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Ural’a tarz pasta

Ural’a tarz pasta
Sibel Can'la Hakan Ural'ın oğlu Engincan, önceki gün 25 yaşına girdi. Genç adama dostları Bebek'teki bir mekanda parti düzenledi. Arkadaşları kendine has giyim tarzıyla bilinen Ural'ın pastasında stilinden esinlenip genç adamı güldürdü.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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