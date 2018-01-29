 ;
Yol Durumu
  1. Beyazlara büründü
  2. Ekin’e Kurt kapanı

Neşeli ve renkli

Neşeli ve renkli
Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Uzun zaman sonra dizi setlerine geri döndüğünü söyleyen 35 yaşındaki 2 çocuk annesi oyuncunun renkli giyim tarzı da "Pelin'in neşesi, giysilerine yansımış" yorumları yaptırdı.
Etiketler:
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar