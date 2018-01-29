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‘Kararı veren Türk adaleti’

‘Kararı veren Türk adaleti’

Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapsine çarptırılmasıyla gözler Gülben Ergen'e çevrildi. Mahkemeden Serengil'e hakkında konuşmama ve uzaklaştırma kararı alan Ergen, avukatı aracılığıyla da dün şu açıklamayı yaptı: "Mahkeme kararına uyulmaması adaleti hiçe saymaktır. Bu suçun tespitini yapan Gülben Ergen değil Yüce Türk adaletidir."

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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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