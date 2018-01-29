Her şey yeni başlıyor

Geçtiğimiz günlerde İbrahimKutluay'la boşanan DemetŞener'den gözdağı... KendisiniEdvina Sponza'yla aldattığı iddiasıylaKutluay'dan 10 milyon TL tazminattalep eden Şener'e 1 milyon 300 bin TLtazminat ödenmesine karar verilmişti.
Her şey yenibaşlıyor
Hakimin 'zina' iddiasını düşürmesiüzerine istediğini alamayan Şener, öncekiakşam avukatı Altın Mimir'le İstinye'debuluştu. Demet Şener, "Her şey daha yenibaşlıyor" sözü hatırlatılınca topu avukatınaattı. Mimir ise "Daha bitmedi" diyerek yenidavaların sinyalini verdi.
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yani neymiş. demet hanım evliyken çalışsaydım bu parayı kazanırdım demişti istediği tazminat için. tamam şimdi bekarsın çalışsana. neden hala bedava para peşindesin.
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