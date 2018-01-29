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Her şey yeni başlıyor

’dan istediği tazminatı alamayan , gözdağı verdi

Her şey yeni başlıyor
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Kutluay'la boşanan Demet Şener'den gözdağı... Kendisini Edvina Sponza'yla aldattığı iddiasıyla Kutluay'dan 10 milyon TL tazminat talep eden Şener'e 1 milyon 300 bin TL tazminat ödenmesine karar verilmişti.


Her şey yeni başlıyor

Hakimin 'zina' iddiasını düşürmesi üzerine istediğini alamayan Şener, önceki akşam avukatı Altın Mimir'le İstinye'de buluştu. , "Her şey daha yeni başlıyor" sözü hatırlatılınca topu avukatına attı. Mimir ise "Daha bitmedi" diyerek yeni davaların sinyalini verdi.

Doğan SAVAŞ
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ozan ozan

yani neymiş. demet hanım evliyken çalışsaydım bu parayı kazanırdım demişti istediği tazminat için. tamam şimdi bekarsın çalışsana. neden hala bedava para peşindesin.

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 29.01.2018 09:02
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