Emzikli Aleyna

Şarkılarının yanı sıra paylaşımlarıyla da olay yaratan Aleyna Tilki, yine adından söz ettirecek bir hamle yaptı. Yakın dostu Aynur Aydın'ı ziyaret eden Tilki'nin muzipliği üstündeydi. 17 yaşındaki şarkıcının ağzında emzikle sergilediği görüntüler, olay yarattı.