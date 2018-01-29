Beyazlara büründü

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Önceki gün Nişantaşı'nda Semiramis Pekkan'ı görenlerin gözü gönlü açıldı. 69 yaşındaki Pekkan, herkesin siyah giydiği bu soğuk günlerde bembeyaz kıyafetleriyle yine çok şıktı.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Gazete
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