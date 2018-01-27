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Uçan adam Hamilton

Uçan adam Hamilton
Tam 4 defa F1 Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton, snowboard becerilerini dünyanın en iyileri ile birlikte deneyimlemek için Hokkaido Adası'na doğru yola çıktı. Snowboard sporunda da inanılmaz bir beceriye sahip olan Hamilton, kar bisikletleri ve ski-doo'lar ile de tozu dumana kattı. Hamilton, bu anların ardından da Japon Denizi'nde sörf yapmak için adanın batısına gitti...
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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