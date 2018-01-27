Servet için suskun

Yaklaşık 8 yıl önce boşanan Katie Holmesile Tom Cruise, aradan geçen zamana rağmen boşanmalarıyla sürekli gündemde. Yıldız aktörün üye olduğu ScientologyTarikatı yüzünden boşanan ikilinin, evlenmeden önce yaptığı sözleşme ortaya çıktı. Bu sözleşmeye göre güzel oyuncu, eşinden öğrendiği tarikatın gizlikurallarını herhangi bir yerde anlatırsa Tom Cruise'a tam 10milyon dolar ödeyecek. Katie Holmes, tarikatı da asla kötüleyemeyecek.
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