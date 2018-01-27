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Servet için suskun

Servet için suskun
Yaklaşık 8 yıl önce boşanan Katie Holmes ile Tom Cruise, aradan geçen zamana rağmen boşanmalarıyla sürekli gündemde. Yıldız aktörün üye olduğu Scientology Tarikatı yüzünden boşanan ikilinin, evlenmeden önce yaptığı sözleşme ortaya çıktı.
Bu sözleşmeye göre güzel oyuncu, eşinden öğrendiği tarikatın gizli kurallarını herhangi bir yerde anlatırsa Tom Cruise'a tam 10 milyon dolar ödeyecek. , tarikatı da asla kötüleyemeyecek.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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