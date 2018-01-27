Rockçı Teo oldu punkçı

;
16 / 3
11 / 3
5 / -4
-2 / -10
1 / -5
8 / 1
4 / -2
19 / 7
-4 / -12
7 / 1
16 / 3
9 / -1
8 / -1
11 / 1
1 / -7
6 / -4
7 / -1
-1 / -4
4 / -4
11 / -2
11 / 2
10 / 3
6 / -2
5 / -3
12 / 3
11 / 3
10 / 0
9 / -2
5 / -3
5 / -2
-1 / -6
9 / -2
10 / 3
7 / 3
2 / -3
-1 / -5
15 / 4
2 / -3
9 / -2
9 / 3
13 / 4
14 / 3
7 / -2
-2 / -6
-4 / -12
5 / -5
2 / -6
4 / -3
8 / -3
2 / -6
11 / 3
9 / 2
0 / -7
6 / -4
5 / -1
12 / 3
8 / 2
16 / 6
14 / 2
2 / -3
-1 / -8
-1 / -5
7 / 3
15 / 5
8 / 4
9 / 1
9 / 3
10 / 1
7 / 2
1 / -5
10 / 3
7 / -1
8 / 2
5 / 0
8 / 5
7 / 0
10 / -2
3 / -5
11 / 3
-2 / -6
7 / 1
Ünlü rockçı Teoman, önceki gün Vadi İstanbul'daydı. Her zamanki tarzını konuşturan Teo, yeni model saçlarıyla da dikkat çekti. 50 yaşındaki müzisyenin saç modeli, "Yılların rockçısı sanki punkçı gibi olmuş" yorumları yaptırdı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.