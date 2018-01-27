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Rockçı Teo oldu punkçı

Rockçı Teo oldu punkçı
Ünlü rockçı , önceki gün Vadi İstanbul'daydı. Her zamanki tarzını konuşturan Teo, yeni model saçlarıyla da dikkat çekti. 50 yaşındaki müzisyenin saç modeli, "Yılların rockçısı sanki punkçı gibi olmuş" yorumları yaptırdı.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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