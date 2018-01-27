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İrem’den sitem!

İrem’den sitem!
Başarılı şarkıcı İrem Derici, önceki akşam katıldığı bir törendeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Derici, hakkında kötü niyetli haber yapanlara da şöyle veryansın etti:
"Hayal ürünü haberlerle ödülüme leke sürülmesine izin vermeyeceğim. Canınız sağ olsun ama kul hakkı yediğinizde kötülüğün size geri döneceğine emin olun."
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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