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Harun aşka geldi

Sosyetik , aşk orucunu bozdu. Önceki akşam bir güzelle Yeniköy’de görüntülenen Tan, flaşlardan rahatsız olunca aşkını bırakıp kaçtı

Harun aşka geldi
Ebru Şallı'yla 11 yıllık evliliğini 2013'te bitiren , özel hayatındaki sessizliğini bozdu. Sosyetik işadamı, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda sevgilisiyle görüntülendi. Cam kenarına oturan ikili, görüntülendiklerini fark edince rahatsız oldu.


Mekan çalışanlarını "Gazetecilere siz haber verdiniz" diye azarlayan Tan, bir çalışanı mekanın yanındaki polislerin yanına gönderdi. Muhabirlerden şikayetçi olacağını söyleyen Tan, bir işlem yapılamayacağını öğrenince aşkını bırakıp oradan ayrıldı.


Doğan SAVAŞ
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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