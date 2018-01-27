Harun aşka geldi

Ebru Şallı'yla 11 yıllık evliliğini 2013'te bitiren Harun Tan, özel hayatındaki sessizliğini bozdu. Sosyetik işadamı, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda sevgilisiyle görüntülendi. Cam kenarına oturan ikili, görüntülendiklerini fark edince rahatsız oldu.
Mekan çalışanlarını "Gazetecilere siz haber verdiniz" diye azarlayan Tan, bir çalışanı mekanın yanındaki polislerin yanına gönderdi. Muhabirlerden şikayetçi olacağını söyleyen Tan, bir işlem yapılamayacağını öğrenince aşkını bırakıp oradan ayrıldı.
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