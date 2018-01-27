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Güzel destek

Güzel destek
Süper model Kendall Jenner, önceki akşam Los Angeles Clippers maçına gitti. Takımın yıldız oyuncusu olan sevgilisi Blake Griffin'i en ön sıradan izleyen 22 yaşındaki model, maç boyunca şekilden şekile girdi. Jenner, böylelikle ilişkisi hakkında çıkan "Ayrılık" iddialarına da son noktayı koymuş oldu.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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