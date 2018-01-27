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Emina kızdırdı

Emina kızdırdı
Mustafa Sandal'la boşanacağı konuşulan Emina Sandal, yeni albümünün tanıtımı için önceki gün ülkesi Sırbistan'a gitti. Sandal, burada emlak işleriyle ilgilenen arkadaşı Djura Stanic ile bir araya geldi.
Güzel şarkıcı, "Arkadaşlar hep beraber daha iyi" diyerek erkek arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı. Musti'nin hayranları, Emina'yı "Eşine nispet yaparcasına böyle bir fotoğraf paylaşılmaz" diye eleştirdi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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