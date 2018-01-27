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Chucky Saadet

Chucky Saadet
Saadet Işıl Aksoy'un önceki gün instagram profilinde paylaştığı çocukluk fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu. 34 yaşındaki güzel oyuncu, annesinin saçlarını daha gür olsun diye kazıttığı küçüklük fotoğrafının altına şu esprili yorumu yazdı:


"Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim. Annem, hiç saçın çirkin saçtan daha iyi olduğunu düşünüyormuş." Aksoy'un bu karesi, beğeni yağmuruna tutuldu.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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