Chucky Saadet

Saadet Işıl Aksoy'un önceki gün instagram profilinde paylaştığı çocukluk fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu. 34 yaşındaki güzel oyuncu, annesinin saçlarını daha gür olsundiye kazıttığı küçüklük fotoğrafının altına şu esprili yorumu yazdı:
"Kırmızı ayakkabılarım, cicilielbisem ve teyze oturuşumlaçiçeklerin önünde poz veren inceruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.Annem, hiç saçın çirkin saçtan dahaiyi olduğunu düşünüyormuş." Aksoy'un bu karesi, beğeni yağmuruna tutuldu.
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