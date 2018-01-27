Can sıkan eğlence!

Dünya tersine döndü! Yıllardır erkeklerin kadınları taciz etmesinden dolayı yaşanan kavga haberleri gündem olurken önceki akşam yaşanan olay, bunun tam tersiydi... Ünlü oyuncu Can Yaman'ın önceki gece Bebek Lucca'daki eğlencesi, kabusa dönüştü. Kalabalık kız arkadaş grubuyla aynı mekanda olan bir kadın, iddiaya göre Yaman'la sohbet etmeye çalıştı.
ISRARCI TAVIRLAR KIZDIRDI
Yakışıklı oyuncunun masasındaki çerezdenyiyen bununla da kalmayıp sandalyesineoturmaya çalışan genç kadının bu tavırları Yaman'ı kızdırdı. Olay, genç kadının Can Yaman'ın elindeki kahve içtiği bardağınasarılmasıyla tatsızlaştı. Genç kadın, Yaman'ın elindeki fincanı tutarak bara vurdu.
'SANDALYEMDEN KALKMADI'
Kırılan fincan nedeniyle eli kesilen genç kadın, hemen polisi arayıp Can Yaman'dan "Benidarp etti" diyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncu ve kadın, arkadaşlarıyla Etiler'deki Şehit Naci Soydan Karakolu'na götürüldü. Yaman, polis memurlarına verdiği ifadesinde "Sandalyeme oturunca şaşkınlıktan neyapacağımı bilemedim. Israrla yerindenkalkmadı ve sonrasında olaylar gelişti" dedi. Karakoldan sabaha karşı ayrılan oyuncu, "Bunlar konuşulacak şeyler değil, kavgaolmadı" demekle yetindi...
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