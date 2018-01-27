Böyle olur zenginin derdi

İsviçre'de yaşayan milyoner TufanKalman'dan servetlik dava... Türk emlakkralı, Londra'daki bir araba satış bayisindenaldığı 3 milyon 4 bin dolarlık aracı satışbelgelerindeki bir sorun yüzünden kullanamadıve parasını geri alabilmek için dava açtı. Türk milyonerin açtığı dava, İngiltere'dede gündem oldu. Bu arada Tufan Kalman'ınsipariş üzerine özel üretilen Pagani Zonda 760Coupe'sinden dünyada sadece 13 tane var.
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