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Böyle olur zenginin derdi

Böyle olur zenginin derdi
İsviçre'de yaşayan milyoner Tufan Kalman'dan servetlik dava... Türk emlak kralı, Londra'daki bir araba satış bayisinden aldığı 3 milyon 4 bin dolarlık aracı satış belgelerindeki bir sorun yüzünden kullanamadı ve parasını geri alabilmek için dava açtı.
Türk milyonerin açtığı dava, 'de de gündem oldu. Bu arada 'ın sipariş üzerine özel üretilen Pagani Zonda 760 Coupe'sinden dünyada sadece 13 tane var.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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