Bir gecede iki mekan

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Belçim Bilgim, önceki gece ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da iki ayrı davete katıldı. Bilgin, önce BKM Mutfak Uniq'teki bir partiye katıldı. Güzel oyuncu ardından da rol aldığı 'Cebimdeki Yabancı' filminin tanıtımına gitti.
Doğan SAVAŞ
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Gazete
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