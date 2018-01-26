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Serenay titredi

Serenay titredi
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Serenay Sarıkaya'yı da dondurdu. Sarıkaya, rol aldığı 'Fi' dizisinin önceki günkü dış mekan çekimlerinde zor anlar yaşadı.


Üşümemek için çekim arasında battaniyelere sarılan , bu anları da "Şet şu an... Yooo hiç soğuk değil ki…" notuyla paylaştı.
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