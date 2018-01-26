Serenay titredi

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Yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Serenay Sarıkaya'yı da dondurdu. Sarıkaya, rol aldığı 'Fi' dizisinin önceki günkü dış mekan çekimlerinde zor anlar yaşadı.
Üşümemek için çekim arasında battaniyelere sarılan Serenay Sarıkaya, bu anları da "Şet şu an... Yooo hiç soğuk değil ki…" notuyla paylaştı.
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