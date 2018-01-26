Seçkin servis dışı

Boşanmaları gündem olan Seçkin Piriler'le Kaan Tangöze, bu kez büyük oğullarının yaşadığı 'servis şokuyla' gündemde… Önceki gün okula giden 7yaşındaki H. şoför tarafından serviste unutuldu. Bunu gören bir vatandaş, hemen polisi aradı.
Çocuğun Piriler'in oğlu olduğunu öğrenen vatandaş, eskimankenle yüz yüze görüşmek istedi. Duruma dün açıklık getiren Piriler, konunun çarpıtıldığını ve yardımsever vatandaşıngörüşme teklifini kabul etmediğini söyledi.
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