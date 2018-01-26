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Seçkin servis dışı

Seçkin servis dışı
Boşanmaları gündem olan Seçkin Piriler'le Kaan Tangöze, bu kez büyük oğullarının yaşadığı 'servis şokuyla' gündemde… Önceki gün okula giden 7 yaşındaki H. şoför tarafından serviste unutuldu. Bunu gören bir vatandaş, hemen polisi aradı.


Çocuğun Piriler'in oğlu olduğunu öğrenen vatandaş, eski mankenle yüz yüze görüşmek istedi. Duruma dün açıklık getiren Piriler, konunun çarpıtıldığını ve yardımsever vatandaşın görüşme teklifini kabul etmediğini söyledi.
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