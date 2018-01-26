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Pamela’dan kiralık

Pamela’dan kiralık
Efsane sarışın Pamela Anderson, Marsilya'da forma giyen 32 yaşındaki Adil Rami uğruna 'yi terk etti. 50 yaşındaki Pamela, Fransa'ya taşındı. ABD Florida'daki lüks evini kiraya veren , aşkının maçlarına da gitmeye başladı.


Yüzme havuzu da olan lüks villasını haftalık 28 bin pound yani yaklaşık 150 bin TL karşılığı kiralamaya başlayan seksi yıldız, yaz aylarında ise talep ettiği ücreti 2 katına çıkaracak. Pamela'nın emlakçısı ise malikaneye talebin şimdiden çok fazla olduğunu söyledi...
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