Yüzme havuzu da olan lüks villasını haftalık 28 bin pound yani yaklaşık 150 bin TL karşılığı kiralamaya başlayan seksi yıldız, yaz aylarında ise talep ettiği ücreti 2 katına çıkaracak. Pamela'nın emlakçısı ise malikaneye talebin şimdiden çok fazla olduğunu söyledi...
Pamela’dan kiralık
Yüzme havuzu da olan lüks villasını haftalık 28 bin pound yani yaklaşık 150 bin TL karşılığı kiralamaya başlayan seksi yıldız, yaz aylarında ise talep ettiği ücreti 2 katına çıkaracak. Pamela'nın emlakçısı ise malikaneye talebin şimdiden çok fazla olduğunu söyledi...
Etiketler: Pamela Anderson , ABD
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Gazete
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