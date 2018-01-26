Olay aşktan ihanet çıktı

Geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başlayan oyuncu Dilan ÇiçekDeniz'le meslektaşı FurkanAndıç'ın birlikteliğine dair dün şok bir iddia ortaya atıldı. Deniz'le aşkı doludizgin süren Andıç, iddiaya göre ilişkiye bir öncekisevgilisiyle ayrılmadan başladı.
Furkan Andıç'la 4 aydır birlikte olduğunu söyleyen oyuncu Sibel Aytan, aldatıldığını gazetelerden öğrendi. İhanet haberleriyle gözyaşlarına boğulan Aytan'ın bu iddiasının ardından gözler ünlü çifte çevrildi.
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