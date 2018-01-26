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Olay aşktan ihanet çıktı

Olay aşktan ihanet çıktı
Geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başlayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz'le meslektaşı Furkan Andıç'ın birlikteliğine dair dün şok bir iddia ortaya atıldı. Deniz'le aşkı doludizgin süren Andıç, iddiaya göre ilişkiye bir önceki sevgilisiyle ayrılmadan başladı.


Furkan Andıç'la 4 aydır birlikte olduğunu söyleyen oyuncu Sibel Aytan, aldatıldığını gazetelerden öğrendi. İhanet haberleriyle gözyaşlarına boğulan Aytan'ın bu iddiasının ardından gözler ünlü çifte çevrildi.
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