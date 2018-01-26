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Keyfi yerinde

Keyfi yerinde
Başakşehirli Arda Turan, önceki gün aşkı Aslıhan Doğan'la Zorlu AVM'deydi. Teknolojik ürün alışverişi yapan ikili, keyifliydi. Turan'ın arkadaşlarının sürekli kendilerine eşlik etmesinden dolayı morali bozulan sosyetik güzelin yüzü, bu kez aşkıyla baş başa olduğu için gülüyordu.
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