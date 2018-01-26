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Kayhan reklamı

Kayhan reklamı
Şahan Gökbakar'ı 9 Şubat'ta vizyona girecek 'Kayhan'ın heyecanı sardı. Ünlü komedyen, hayranlarının gönderdiği 'Kayhan' figürlü kolyeyi takıp sevenlerine "İyi ki varsınız" diye seslendi.
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