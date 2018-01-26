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bağımlısı!

İnternet bağımlısı!
Gülben Ergen, önceki gün Etiler'de alışverişteydi. Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan ve çocuklarıyla 3 günlüğüne tatile çıkacağını söyledi. yı aktif kullanan sanatçı, "Telefonu elimden düşürmüyorum. Her şeyi sosyal medyadan takip ediyorum" dedi.
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