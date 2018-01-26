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Hafiftaş’a destek

Hafiftaş’a destek
Türk halk müziğinin usta sanatçısı kalın bağırsağında başlayan kanserin karaciğerine sıçramasıyla yeniden tedavi görmeye başladı. Ancak Bağ-kur'un Nuray Hafiftaş'ın hastane masraflarının sadece bir kısmını karşıladığı vurgulandı. Bu durum kamuoyuna yansıyınca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hemen düğmeye bastı. Erdoğan'ın talimatıyla Hafiftaş için gerekli ayarlamalar yapıldı. Doktorlar, ise Hafiftaş'ın yaşama azminin örnek olduğunu söyledi.
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