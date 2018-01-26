Hafiftaş’a destek

Türk halk müziğinin usta sanatçısı Nuray Hafiftaş kalın bağırsağında başlayan kanserin karaciğerine sıçramasıyla yeniden tedavi görmeye başladı. Ancak Bağ-kur'un Nuray Hafiftaş'ın hastane masraflarının sadece bir kısmını karşıladığı vurgulandı. Bu durum kamuoyuna yansıyınca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hemen düğmeye bastı. Erdoğan'ın talimatıyla Hafiftaş için gerekli ayarlamalar yapıldı. Doktorlar, ise Hafiftaş'ın yaşama azminin örnek olduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.