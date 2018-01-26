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En küçük model

En küçük model
Dünyaca ünlü Kanadalı model Coco Rocha, önceki gün Paris Fashion Week kapsamında podyumdaydı. Ancak ünlü model, bu kez bambaşka bir heyecan yaşadı. Jean Paul Gaultier defilesinde podyuma çıkan 29 yaşındaki modele 2 yaşındaki kızı Ioni eşlik etti. Annesiyle saçından kıyafetine kadar bir örnek olan Ioni, bütün alkışları topladı...
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