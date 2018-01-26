Emrah’ın masum keyfi

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ATV'NİN sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'nin çekimleri için yaklaşık 1 yıldır ailesiyle Kapadokya'da yaşayan Emrah, önceki gün çocuklarıyla karın tadını çıkardı.
Oğlu Elyesa ve kızı Eleysa ile karlar üzerinde oyunlar oynayan sanatçıyı eşi Sibel Erdoğan da işte böyle fotoğrafladı.
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