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’ın masum keyfi

Emrah’ın masum keyfi
ATV'NİN sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'nin çekimleri için yaklaşık 1 yıldır ailesiyle Kapadokya'da yaşayan , önceki gün çocuklarıyla karın tadını çıkardı.


Oğlu Elyesa ve kızı Eleysa ile karlar üzerinde oyunlar oynayan sanatçıyı eşi Sibel Erdoğan da işte böyle fotoğrafladı.
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