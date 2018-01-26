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Cici anne ısınma turunda

Cici anne ısınma turunda
Ünlü şarkıcı Kutsi, bu yaz nikah masasına oturacağı Feyza Çıpa ile eski evliliğinden olan çocuklarının kaynaşması için çalışmalara başladı. ile Çıpa, önceki gün İstinyePark'taydı. "Çocuklar sömestr tatili için bana geldiler" diyen Kutsi, evlilik sorularına cevap vermedi. Bu arada şarkıcının kızı Ceylin Ada'nın, güzel oyuncuya "Feyza abla" diye seslenmesi de dikkat çekti.
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