Beyonce formuna kavuştu

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Haziran 2017'de ikizlerini kucağına alan Beyonce, önceki akşam rapçi eşi Jay-Z ile Beverly Hills'teki bir mekanda yemekteydi.
Kalem eteği ve deri ceketiyle sade bir şıklık sergileyen 36 yaşındaki yıldızın, doğum kilolarından kurtulduğu gözlendi. Beyonce'nin form sırrı ise merak konusu oldu.
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