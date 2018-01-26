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formuna kavuştu

Beyonce formuna kavuştu
Haziran 2017'de ikizlerini kucağına alan Beyonce, önceki akşam rapçi eşi Jay-Z ile Beverly Hills'teki bir mekanda yemekteydi.



Kalem eteği ve deri ceketiyle sade bir şıklık sergileyen 36 yaşındaki yıldızın, doğum kilolarından kurtulduğu gözlendi. 'nin form sırrı ise merak konusu oldu.
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