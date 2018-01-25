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Zirvenin 'Eşkıya'sı

Zirvenin Eşkıyası
Reyting rekorları kıran 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', bu hafta da zirvedeydi. Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır gibi yıldızların rol aldığı atv'nin fenomen dizisi yine nefes kesti.
EDHO 88. bölümüyle; Tüm Kişiler'de %9,71 izlenme oranı ve %20,05 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %9,92 izlenme oranı ve %20,51 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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