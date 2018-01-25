Kaya’dan tam destek

Başarılı oyuncu Ali Atay'ınyönetmen koltuğunda oturduğu'Ölümlü Dünya' filminin galasıönceki akşam Alkent içindekiHillside'da yapıldı. BaşrolleriniAhmet Mümtaz Taylan, İremSak, Alper Kul ve Sarp Apak'ınpaylaştığı filmin galasında Atay'ıaşkı Hazal Kaya yalnız bırakmadı. Yönetmenliği sevdiğinisöyleyenAli Atay,"İnsanda zevkaldığın anlargenişliyorama tabii kioyunculuk vemüzikten devazgeçmedim"diye konuştu.
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