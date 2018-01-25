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Kaya’dan tam destek

Kaya’dan tam destek
Başarılı oyuncu Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Ölümlü Dünya' filminin galası önceki akşam Alkent içindeki Hillside'da yapıldı. Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak, Alper Kul ve Sarp Apak'ın paylaştığı filmin galasında Atay'ı aşkı Hazal Kaya yalnız bırakmadı.
Yönetmenliği sevdiğini söyleyen , "İnsanda zevk aldığın anlar genişliyor ama tabii ki oyunculuk ve müzikten de vazgeçmedim" diye konuştu.


Doğan SAVAŞ
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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