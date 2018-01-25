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Hem sevdi hem besledi

Hem sevdi hem besledi
Güzel oyuncu Deniz Çakır'ın kalbi de güzel... Önceki gün gittiği bir kafenin önünde gördüğü kediyi hem seven hem de karnını doyuran Çakır, alkışları topladı.


Karnı acıkan kediye süt içiren Çakır, bu anları da instagram'da paylaştı. Deniz Çakır'a hayranlarından tebrik mesajları yağdı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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