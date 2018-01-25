Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel'e giden Arzu Hanım ile Hacı'ya dün Nazlı Kayı da katıldı. Saygın bir aileden gelen ve üniversiteyi Londra'da okuyan genç kızın müstakbel kayınvalidesiyle tatil yapması, "Evlilik yakın" dedirtti.
Gelin-kaynana Fransa turunda
Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel'e giden Arzu Hanım ile Hacı'ya dün Nazlı Kayı da katıldı. Saygın bir aileden gelen ve üniversiteyi Londra'da okuyan genç kızın müstakbel kayınvalidesiyle tatil yapması, "Evlilik yakın" dedirtti.
Etiketler: hacı sabancı , arzu sabancı , Nazlı Kayı , Fransa
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Gazete
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