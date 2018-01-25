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Gelin-kaynana turunda

Gelin-kaynana Fransa turunda
Büyük oğlu Hacı Sabancı'nın uzun süre aşk yaşadığı Özge Ulusoy'u veto eden Arzu Sabancı, yeni gelin adayı Zeynep Nazlı Kayı'ya onay verdi. Ulusoy'la bir araya gelmemeye özen gösteren Arzu Hanım, şu sıralar oğlu ve sevgilisiyle Fransa'da...


Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel'e giden Arzu Hanım ile Hacı'ya dün Nazlı Kayı da katıldı. Saygın bir aileden gelen ve üniversiteyi Londra'da okuyan genç kızın müstakbel kayınvalidesiyle tatil yapması, "Evlilik yakın" dedirtti.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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