FBI korumalı öpücük

Amerika'nın 44'üncü Başkanı Barack Obama'nın 19 yaşındaki kızı Malia, İngiliz sevgilisi RoryFarquharson aşkıyla gündemden düşmüyor. Önceki gün New York'ta kol kola görüntülenen genç çiftin, eski fotoğrafları da ortaya çıktı.
Eğitim gördükleri HarvardÜniversitesi'nin otopark alanında dudak dudağa öpüşen Obama ile İngiliz aşkının biraz ilerisinde ise gençkızı koruyan FBI ajanları vardı. Bu kare, ABD ve İngiliz basınında "Engüvenli aşk" başlıklarıyla duyuruldu.
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