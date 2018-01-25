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korumalı öpücük

FBI korumalı öpücük
Amerika'nın 44'üncü Başkanı Barack Obama'nın 19 yaşındaki kızı Malia, İngiliz sevgilisi Rory Farquharson aşkıyla gündemden düşmüyor. Önceki gün New York'ta kol kola görüntülenen genç çiftin, eski fotoğrafları da ortaya çıktı.


Eğitim gördükleri Harvard Üniversitesi'nin otopark alanında dudak dudağa öpüşen ile İngiliz aşkının biraz ilerisinde ise genç kızı koruyan FBI ajanları vardı. Bu kare, ABD ve İngiliz basınında "En güvenli aşk" başlıklarıyla duyuruldu.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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