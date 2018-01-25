‘Emeklilik’ kriz yarattı

Gisele Bündchen, 2009'dan beri evli olduğu Tom Brady'nin spor kariyerine veda etmesini isteyince olanlar oldu. Amerikan futbol takımı New EnglandPatriots'ta oynayan Brady, Brezilyalı modelin yakın dostuna "Tom'u emekli olması için iknaet" dediğini öğrenince çileden çıktı. İkili daha önce de Brady'nin tüm vaktini takımına ayırması yüzünden kriz yaşamış hatta Bündchen, "Tom'un hayatındaikinci planda olduğumu artıkkabul etmeliyim" demişti.
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