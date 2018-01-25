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‘Emeklilik’ kriz yarattı

‘Emeklilik’ kriz yarattı
Gisele Bündchen, 2009'dan beri evli olduğu Tom Brady'nin spor kariyerine veda etmesini isteyince olanlar oldu. Amerikan futbol takımı New England Patriots'ta oynayan Brady, Brezilyalı modelin yakın dostuna "Tom'u emekli olması için ikna et" dediğini öğrenince çileden çıktı. İkili daha önce de Brady'nin tüm vaktini takımına ayırması yüzünden kriz yaşamış hatta Bündchen, "Tom'un hayatında ikinci planda olduğumu artık kabul etmeliyim" demişti.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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