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Burak’a niyet Fellaini’ye kısmet

Bir dönem ’i instagram’da yakın markaja alan Rus model , Manchester United’lı Fellaini ile birliktelik yaşıyor

Burak’a niyet Fellaini’ye kısmet
Geçtiğimiz aylarda Fahriye Evcen'le evli olan Burak Özçivit'i instagram'da yakın takibe alan Victoria Bonya, Türk oyuncunun engeliyle karşılaşmıştı. Burak hayali suya düşen Rus model, gönlünün yeni prensini buldu.


Victoria Bonya, geçtiğimiz yıl sonunda Beşiktaş'a geleceği konuşulan Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini ile yakınlaştı. 30 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla Monaco'daki bir mekanda yemek yiyen 38 yaşındaki Bonya, İngiltere'nin gündemine yerleşti. Bu arada ikilinin, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı konuşuluyor.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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