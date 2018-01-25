Victoria Bonya, geçtiğimiz yıl sonunda Beşiktaş'a geleceği konuşulan Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini ile yakınlaştı. 30 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla Monaco'daki bir mekanda yemek yiyen 38 yaşındaki Bonya, İngiltere'nin gündemine yerleşti. Bu arada ikilinin, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı konuşuluyor.
Burak’a niyet Fellaini’ye kısmet
Bir dönem Burak Özçivit’i instagram’da yakın markaja alan Rus model Victoria Bonya, Manchester United’lı Fellaini ile birliktelik yaşıyor
Victoria Bonya, geçtiğimiz yıl sonunda Beşiktaş'a geleceği konuşulan Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini ile yakınlaştı. 30 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla Monaco'daki bir mekanda yemek yiyen 38 yaşındaki Bonya, İngiltere'nin gündemine yerleşti. Bu arada ikilinin, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı konuşuluyor.
Etiketler: Burak Özçivit , Marouane Fellaini , Victoria Bonya
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Gazete
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