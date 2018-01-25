Boşanma arası reklam

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Eminaile Mustafa Sandal'ın gündeminde yeni albümleri var. Herkes ikiliden gelecek barışma haberlerini dört gözle beklerken ünlü çift, albüm reklamınınpeşine düştü.
Mustafa Sandal, dün çıkan albümü 'Aşk Kovulmaz'ın kapağını instagram'da paylaşıp buna eşini de etiketledi. Hemen ardından eşi Sırp şarkıcıEmina Sandal da 'Dalje' adlı yeni albümünün kapak fotoğrafını yayınladı.
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