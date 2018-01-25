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Boşanma arası reklam

Boşanma arası reklam
Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Emina ile Mustafa Sandal'ın gündeminde yeni albümleri var. Herkes ikiliden gelecek barışma haberlerini dört gözle beklerken ünlü çift, albüm reklamının peşine düştü.


Mustafa Sandal, dün çıkan albümü 'Aşk Kovulmaz'ın kapağını instagram'da paylaşıp buna eşini de etiketledi. Hemen ardından eşi Sırp şarkıcı Emina Sandal da 'Dalje' adlı yeni albümünün kapak fotoğrafını yayınladı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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