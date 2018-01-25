Aşkın zirvesinde

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Uzatmalı sevgilisi Mert İncekara ile İsviçre'de tatile çıkan sosyetik işkadını Mine Kalpakçıoğlu'nun keyfine diyecek yok… Önceki gün dünya jet setinin de tercihi St. Moritz'de kayak keyfi yapan ikili, aşk tazeledi.
Sosyetik çift, Alpler'in zirvesinde birbirlerine aşkla baktıkları anları da instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin bu paylaşımı binlerce beğeni alırken sosyetenin pek çok ismi de St. Moritz'de tatilde...
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