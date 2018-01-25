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Aşıklar buz kesti

Aşıklar buz kesti
Sevilen popçu Murat Boz ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver, önceki gün Kanyon'da objektiflere takıldı. Önce akşam yemeği yiyen sevgililer, daha sonra kısa bir alışveriş turuna çıktı. Soğuk havada üşüyen aşıklar, el ele tutuşup hızlıca arabalarına koştu.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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