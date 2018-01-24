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Şiirli destek

Şiirli destek
Orhan Gencebay'dan Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin dalı' harekatında mücadele eden askerlerimize şiirli destek geldi. Gencebay, kahraman askerlerimiz için şu dizeleri kaleme aldı: "Sen benim cennetim, hür vatanımsın / Sen ecdadımın yadigarısın / Varlığım uğruna armağan olsun / Vatanım, toprağım canım Türkiyem."
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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