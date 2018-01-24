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Karne tatiline çıktı

Karne tatiline çıktı
Okulların tatile girmesiyle birlikte ünlü anneler de çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu isimlerden sosyetik Hande Acar, önceki gün oğlu Aslan, kızları Masal ve Mavi ile Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Acar, "Çocukları karne hediyesi olarak tatile götürüyorum" dedi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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