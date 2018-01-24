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Eylül’den ince mesaj!

Eylül’den ince mesaj!
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, yeni şarkısıyla olay oldu. Paylaşımları olay yaratan Öztürk, 'Avamel' isimli parçasıyla eski aşkının yeni sevgilisine ince mesajlar gönderiyor...
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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