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Çağla style bowling

Çağla style bowling
Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün Vadistanbul'daydı. Bowling oynayan eski balerinin labutları devirirken sergilediği estetik hareketler dikkat çekti.


39 yaşındaki modeli görenler, "Sanki bowling oynamıyor, Kuğu Gölü balesini icra ediyor" dedi...
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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