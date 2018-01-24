Çağla style bowling

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Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün Vadistanbul'daydı. Bowling oynayan eski balerinin labutları devirirken sergilediği estetik hareketler dikkat çekti.
39 yaşındaki modeli görenler, "Sanki bowling oynamıyor, Kuğu Gölü balesini icra ediyor" dedi...
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