Beyonce için servet ödedi

Dünyanın en büyük açık hava festivali olarak kabul edilen ve her yıl Amerika'nınKaliforniya eyaletinde düzenlenen Coachella için geri sayım başladı. Bu sene 13 ile 22 Nisan arasında düzenlenecek olan festivale, son birkaç yıldır olduğu gibi yine Türkler akın edecek. Biletleri şimdiden tükenmek üzere olan Coachella için Türk PopMüziği'nin ünlü ismi Hadise de kesenin ağzını açtı.
Seksi popçu, hayranı olduğu ve tarzından şovlarına kadar birçok konuda ilham aldığı Beyonce'yi seyretmekiçin 25 bin dolarlık biletlerden satın aldı. Festivalde, Victoria's Secret meleklerinden Hollywood'un enünlü oyuncularına kadar birçok yıldızın tercih ettiği VIP bölümde eğlenecek olan Hadise'ye tasarımcıkardeşi Derya Açıkgöz ile ablası Hülya Açıkgöz de eşlik edecek.
BİZİM SOSYETE AKIN EDECEK!
VIP bölümden hayranı olduğu Beyonce'yi sadecebirkaç metrelik mesafeden izleme şansı bulacak olan güzel popçunun yanı sıra daha birçok Türk sosyetik festivalde olacak. Bu sene Beyonce'nin yanı sıra TheWeeknd ile Eminem'in de sahne alacağı festivale; Hacı ile Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı, OğulcanEngin ve Deren Talu gibi genç isimlerin katılacağı kesin...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.