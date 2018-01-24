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için servet ödedi

ABD’de düzenlenen Coachella Festivali, yine Türkler’in yakın takibinde. Nisan’daki festivalde hayranı olduğu ’yi yakından izlemek isteyen de 25 bin dolarlık VIP biletlerden satın aldı!

Beyonce için servet ödedi
Dünyanın en büyük açık hava festivali olarak kabul edilen ve her yıl Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Coachella için geri sayım başladı. Bu sene 13 ile 22 Nisan arasında düzenlenecek olan festivale, son birkaç yıldır olduğu gibi yine Türkler akın edecek. Biletleri şimdiden tükenmek üzere olan Coachella için Türk Pop Müziği'nin ünlü ismi Hadise de kesenin ağzını açtı.


Seksi popçu, hayranı olduğu ve tarzından şovlarına kadar birçok konuda ilham aldığı Beyonce'yi seyretmek için 25 bin dolarlık biletlerden satın aldı. Festivalde, Victoria's Secret meleklerinden Hollywood'un en ünlü oyuncularına kadar birçok yıldızın tercih ettiği VIP bölümde eğlenecek olan 'ye tasarımcı kardeşi Derya Açıkgöz ile ablası Hülya Açıkgöz de eşlik edecek.


BİZİM SOSYETE AKIN EDECEK!
VIP bölümden hayranı olduğu Beyonce'yi sadece birkaç metrelik mesafeden izleme şansı bulacak olan güzel popçunun yanı sıra daha birçok Türk sosyetik festivalde olacak. Bu sene 'nin yanı sıra The Weeknd ile Eminem'in de sahne alacağı festivale; Hacı ile Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı, Oğulcan Engin ve Deren Talu gibi genç isimlerin katılacağı kesin...
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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