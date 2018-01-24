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Ali’ye baba hediye

Ali’ye baba hediye
Usta oyuncu Altan Erkekli, önceki gün Trump AVM'de 6 yaşındaki oğlu Ali ile böyle poz verdi. 63 yaşındaki oyuncu, KidzMondo'da oğluyla oyunlar oynayıp eğlenceli anlar yaşadı. Oğlunu karne hediyesi olarak eğlenmeye getirdiğini söyleyen Erkekli "Sömestrde çocukların isteklerini yerine getiriyoruz" dedi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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