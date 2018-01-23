Yasemin’in kabilesi

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Yasemin Allen,Etiyopya'da ortaya çıktı. 10 gündür Afrika'da olan Allen, yerlilerle iyice kaynaştı. Allen, önceki gün de Banna Kabilesi'ni ziyaret etti. Tek katlı toprak evlerinde güzel oyuncuyu ağırlayan aile, Allen'e kaynattıklarıkahve yapraklarını ikram etti.
Keşif gezisine çıkan Yasemin Allen, NusretGökçe'nin fenomen olan eti tuzlamahareketini yapanAfrikalı bir kızı da böyle fotoğrafladı.
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