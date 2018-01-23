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Yasemin’in kabilesi

Yasemin’in kabilesi
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Yasemin Allen, Etiyopya'da ortaya çıktı. 10 gündür Afrika'da olan Allen, yerlilerle iyice kaynaştı. Allen, önceki gün de Banna Kabilesi'ni ziyaret etti. Tek katlı toprak evlerinde güzel oyuncuyu ağırlayan aile, Allen'e kaynattıkları kahve yapraklarını ikram etti.


Keşif gezisine çıkan , Nusret Gökçe'nin fenomen olan eti tuzlama hareketini yapan Afrikalı bir kızı da böyle fotoğrafladı.
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